Новый штамм коронавируса получил название лямбда. Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть опасней обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека.
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Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант.
В Чили этот штамм был обнаружен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает лишь штамму Gamma. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.
В ВОЗ сообщили, что данных о новом штамме лямбда, который содержит мутации, пока недостаточно.
Новые названия вариантов COVID-19
Самые опасные варианты коронавируса:
- B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,
- B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,
- P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,
- B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.
Варианты, к которым повышенное внимание:
- B1427/B1429 (обнаружен в США) – Epsilon,
- P2 (другой штамм, обнаруженный в Бразилии) – Zeta,
- B1525 (еще один, обнаруженный в Британии) – Eta,
- P3 (обнаружен на Филиппинах) – Theta,
- B1526 (еще один, зафиксированный в США) – Iota,
- B16171 (еще один, впервые зафиксированный в Индии) – Kappa.