Новый штамм коронавируса получил название лямбда. Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть опасней обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека.

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Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант.

В Чили этот штамм был обнаружен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает лишь штамму Gamma. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.

В ВОЗ сообщили, что данных о новом штамме лямбда, который содержит мутации, пока недостаточно.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

  • B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,
  • B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,
  • P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,
  • B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышенное внимание:

  • B1427/B1429 (обнаружен в США) – Epsilon,
  • P2 (другой штамм, обнаруженный в Бразилии) – Zeta,
  • B1525 (еще один, обнаруженный в Британии) – Eta,
  • P3 (обнаружен на Филиппинах) – Theta,
  • B1526 (еще один, зафиксированный в США) – Iota,
  • B16171 (еще один, впервые зафиксированный в Индии) – Kappa.