ВОЗ изучает новый опасный штамм коронавируса из Латинской Америки

Всемирная организация здравоохранения изучает вариант коронавируса, который впервые был выявлен в Латинской Америке.

Новый штамм коронавируса получил название лямбда. Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть опасней обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека.

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Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант.

В Чили этот штамм был обнаружен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает лишь штамму Gamma. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.

В ВОЗ сообщили, что данных о новом штамме лямбда, который содержит мутации, пока недостаточно.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышенное внимание: