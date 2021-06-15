ВОЗ изучает проблемы с сердцем у привитых вакциной Pfizer

В ВОЗ поступила информация о случаях миокардита после вакцинации препаратом от компаний Pfizer-BioNTech. В США и Израиле в ведомстве обещают изучить, действительно ли воспаление сердечной мышцы является осложнением после вакцинации.

В ВОЗ стремятся исследовать, действительно ли случаи миокардита связаны с вакцинацией. Об этом во время брифинга рассказала помощница генерального директора организации Марианджела Симао.

К теме Подтвердили риск проблем с сердцем после прививки Pfizer и Moderna

Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли миокардит следствием вакцинации или это часть обычного процесса распространения болезни в обществе,

– рассказала Марианджела Симао.

Она пояснила, что сейчас специалисты устанавливают, является ли миокардит признаком влияния вакцины или это обычное распределение в популяции. В ведомстве обещают обнародовать всю информацию сразу после того, как появятся соответствующие научные данные.

Между тем директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что случаи миокардита после использования препарата Pfizer имели легкую форму.

Что известно о случаях миокардита после использования Pfizer

2 июня в Израиле сообщили, что с декабря 2020 года по май 2021 года в стране зафиксировали 275 случаев миокардита среди вакцинированных препаратом Pfizer.

11 июня Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердил, что у молодых мужчин после прививок препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит.

Между тем в компаниях Moderna и Pfizer заявили, что не установили причинно-следственную связь между препаратами и заболеванием.

Миокардит – что это? Это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.

Симптомы миокардита: