ВОЗ изучает три препарата против COVID-19: какое их действие

Всемирная организация здравоохранения протестирует еще три препарата против COVID-19. Эффективность лекарств проверят с участием пациентов, которых госпитализировали с осложнениями коронавируса.

Детали исследования

Речь идет о препаратах: Артесунат, Иматиниб и Инфликсимаб – это лекарства, которое сейчас используют при других болезнях. В испытании примут участие более 600 больниц в 52 странах мира.

К теме Минздав рекомендовал сократить интервал между дозами CoronaVac

Независимая экспертная комиссия выбрала эти препараты из-за их потенциала в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19

– говорится в сообщении ВОЗ.

Что известно о препаратах?

Артесунат

Препарат применяют для лечения малярии. В случае коронавирусной болезни, препарат будут вводить внутривенно в течение 7 дней по стандартной дозировке, которая одобрена для лечения тяжелой формы малярии.

Оценивать будут прежде всего противовоспалительные свойства препарата.

Иматиниб

Иматиниб врачи назначают для лечения некоторых видов рака. В исследовании ВОЗ его будут вводить перорально один раз в день в течение 14 дней.

Изучить подробнее действие препарата в случае инфицирования коронавируса решили после того, как голландские ученые опубликовали результаты рандомизированного клинического исследования, которое показало, что иматиниб ускоряет выздоровление госпитализированных пациентов с COVID-19 и безопасен в применении, без побочных реакций на организм.

Инфликсимаб

Лекарство в медицинской практике применяют для лечения заболеваний иммунной системы, в частности при болезни Крона и ревматоидного артрита.

Во время исследования пациентам с COVID-19 его будут вводить внутривенно.

Будут ли применять эти препараты в Украине

Ранее в ВОЗ изучали эффективность против коронавируса четырех препаратов: Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Лопинавир. Результаты показали, что эти препараты не имели практически никакого влияния на скорость выздоровления от коронавируса.

Сейчас в ВОЗ не уточнили, какие именно страны будут изучать эффективность трех препаратов.

Предварительно, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата против коронавируса. Но пока его еще нет в продаже.

Об этих ли препаратах идет речь – пока неизвестно.