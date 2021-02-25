Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок. Наука все еще не знает, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Паспорта вакцинации

В мире становится популярной идея о введении международных ковид-паспортов, то есть сертификатов, подтверждающих факт вакцинации.

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С их помощью можно будет не проходить двухнедельную самоизоляцию на каком-нибудь курорте, а сразу отправляться на пляж. О возможности появления таких паспортов говорят уже и серьезные игроки в сфере авиаиндустрии.

Позиция ВОЗ по иммунным паспортам

Однако всемирная организация здравоохранения выступает категорически против применения ковидных паспортов для наращивания международных авиаперелетов.

Эксперты ВОЗ отмечают, что нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих, поскольку у науки нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса. Другими словами, человек, получивший прививку все равно может носить в своем организме вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться.

Сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса,

– сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По мнению ВОЗ, люди, которые сделали прививки не должны избегать карантинных ограничений. И обязательстве проводить 14 дней в изоляции после поездки.