В мире ввели 128 миллионов доз вакцины против коронавируса. Более трех четвертей всех прививок сделали в 10 странах, на которых приходится 60% мирового ВВП.

Почему воз критикует распределение препаратов

Сейчас почти 130 стран, в которых проживает 2,5 миллиарда человек, до сих пор не начали вакцинацию. Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе и гендиректора ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебреєса.

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Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию. Предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин, а также подорвет глобальное экономическое восстановление,

– говорится в заявлении.

Воз и ЮНИСЕФ призвали лидеров государств "смотреть за их пределы и применять стратегию вакцинации, которая на самом деле может прекратить пандемию".

Для того, чтобы распространение вакцины началось во всех странах в первые 100 дней 2021 года, необходимо:

чтобы правительства, которые вакцинировали собственных медиков и населения с самым высоким риском тяжелых заболеваний, делились вакцинами через COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое;

распределять ограниченный запас вакцин справедливо. Обмениваться данными о безопасности, эффективности и производстве данных с ВОЗ в качестве приоритета для регуляторного и политического пересмотра.активизировать и максимизировать производство;

передавать технологии другим производителям, которые могут помочь масштабировать глобальные предложения.

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"COVID--19 показал, что наши судьбы неразрывно связаны. Независимо от того, победим мы или проиграем, мы сделаем это вместе", – отметили представители организаций.

Они добавили, что миру необходимо глобальное лидерство для увеличения масштабов производства вакцин и достижения справедливости.

Обратите внимание! По данным Bloomerg, больше всего прививок против коронавируса сделали в США, Китае, Великобритании, Израиле, России, ОАЭ, Италии и Германии.