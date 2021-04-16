Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир приближается к максимальному уровню распространения COVID-19. За последние 2 месяца в мире недельные показатели заболеваемости выросли минимум вдвое.

Человечество приблизилось к максимальным показателям заболеваемости с начала пандемии. Об этом на брифинге в Женеве 16 апреля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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В мире число новых случаев, зарегистрированных каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии,

– сказал глава ВОЗ.

Пик фиксируют в странах, которые меньше всего пострадали от пандемии

Кроме того, в ВОЗ отметили, что сейчас резкое увеличение распространения COVID-19 фиксируют в тех странах, которые ранее избежали широкого инфицирования.

В частности, Гебреисус привел в пример Папуа-Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество заболевших более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.

Статистика распространения COVID-19 в мире

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится о том, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности четвертую неделю подряд.

На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней. Смертность выросла на 7%.

Обратите внимание! По данным СНБО, по состоянию на 16 апреля в мире с начала пандемии коронавируса подтвердили почти у 140 миллионов человек. В частности, за прошедшие сутки зарегистрировали более 500 тысяч новых случаев инфицирования.