ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир приближается к максимальному уровню распространения COVID-19. За последние 2 месяца в мире недельные показатели заболеваемости выросли минимум вдвое.
Источник:ВООЗ
Человечество приблизилось к максимальным показателям заболеваемости с начала пандемии. Об этом на брифинге в Женеве 16 апреля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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В мире число новых случаев, зарегистрированных каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии,
– сказал глава ВОЗ.
Пик фиксируют в странах, которые меньше всего пострадали от пандемии
Кроме того, в ВОЗ отметили, что сейчас резкое увеличение распространения COVID-19 фиксируют в тех странах, которые ранее избежали широкого инфицирования.
В частности, Гебреисус привел в пример Папуа-Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество заболевших более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.
Статистика распространения COVID-19 в мире
В еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится о том, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности четвертую неделю подряд.
На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней. Смертность выросла на 7%.
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