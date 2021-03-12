Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на сегодня в мире не зарегистрировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

По мнению ВОЗ, вакцинация препаратом AstraZeneca должна продолжаться, а преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски.

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В ВОЗ добавили, что вакцинация от COVID-19 не снизит смертность от других болезней.

Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи,

– заявили в ВОЗ.

Важно! По данным организации, по состоянию на воскресенье, 9 марта было введено более 268 миллионов доз вакцины против COVID-19. На сегодня не выявлено случаев смерти от вакцины.

Прогноз ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса ослабнет к началу 2022 года.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что 2021 год будет годом коронавируса, однако заболевание будет более предсказуемым и управляемым, поскольку год назад ученые знают о коронавирусе значительно больше.

Главное о вакцинации против COVID-19 на сегодня

ВОЗ разрешила применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. Вакцину внесли в экстренный список медпрепаратов.

8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у пациентов после прививки. В то же время взаимосвязи между случаями смерти и препаратом AstraZeneca не обнаружили.

Фармацевтическая компания AstraZeneca отвергает обвинения. Такого же мнения ВОЗ, Министерства здравоохранения Канады и Германии – ведомства призвали не приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca.