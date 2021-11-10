Мир должен научиться жить с вирусом

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом.

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Мы должны научиться жить с вирусом. Как только система здравоохранения не будет перегружена госпитализациями и смертями от COVID, а будет иметь возможность предоставлять услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию,

– отметил Клюге.

По оценкам ВОЗ, до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона смертей от коронавируса, при условии, что темпы распространения инфекции не изменятся.

Причина высокой заболеваемости

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что сейчас в большинстве стран темпы вакцинации замедлились.

Клюге отметил, что если несколько месяцев назад главной проблемой было наличие вакцин, а теперь проблемой является скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости.

В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие группы помощи обратились к лидерам 20 крупнейших экономик мира с просьбой профинансировать план для доставки вакцин, тестов и лекарств против COVID-19 в более бедные страны в течение следующих 12 месяцев. Общая сумма – 23,4 миллиарда долларов.

Актуальная статистика COVID-19

Среднесуточное количество случаев заболевания за последние 3 месяца снизилось на 36% . Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней.

. Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней. По данным Университета Хопкинса, в мире сообщили о более 250 миллионах случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами вируса стали более 5 миллионов больных.

Сейчас в Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран.

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