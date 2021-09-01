Что известно о штамме Мю

Впервые этот вариант коронавируса обнаружили в Колумбии. Теперь в ВОЗ его классифицировали, как несущий риски для глобальной системы здравоохранения.

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Вариант Мю отнесен к категории штаммов инфекции, которые вызывают интерес организации. Это означает, что в "колумбийском" штамме есть генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса:

заразности,

устойчивость к иммунитету,

сложность протекания заболевания.

В эту категорию попадают штаммы, которые несут риски для глобальной системы здравоохранения.

Что известно о последних штаммы

В Японии подтвердили первый случай коронавируса "Дельта" нового типа, который объединяет мутации "Дельта" и "Альфа"-штаммов.

В ЮАР вирусологи обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации, – C.1.2. Вариант уже вышел за пределы Африки, о его циркуляции уже сообщили в Швейцарии, Новой Зеландии, Великобритании и Китае.

Коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считалось ранее

Источник: Genome Biology and Evolution

Исследователи подсчитали и обнаружили, что частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было считать.

Если подсчеты ученых верны, то это означает, что коронавирус меняется почти раз в неделю.

Это означает, что если человек болеет COVID-19 дольше нескольких недель, то SARS-CoV-2 может развиваться внутри него, потенциально приводит к появлению новых вариантов.

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