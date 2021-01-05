ВОЗ направит экспертов в Китай, чтобы изучить происхождение COVID-19
Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения планирует отправиться в китайский Ухань, чтобы выяснить происхождение коронавируса. Именно отсюда в декабре 2019 года недуг начал распространяться по всему миру.
Ранее Китай обвиняли в сокрытии информации
Вокруг предстоящего визита уже возник большой резонанс, ведь раньше активно распространялась информация о сокрытии и обмане Китая относительно COVID-19. Об этом пишет CNA.
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Ранее официальный Пекин не позволял доступ международных экспертов к информации о коронавирусе. В ВОЗ уверяют, что Китай таки дал разрешение на приезд экспертов организации в ближайшее время.
В Китай прибудут 10 экспертов ВОЗ
10 специалистов пробудут 2 недели на карантине на территории Поднебесной, а затем будут работать в течение 5 или 6 недель. Больше всего ВОЗ интересует, как вирус передался от летучих мышей к людям.
Суть не в том, чтобы найти виновную страну. Это необходимость понять, как все происходило, чтобы избежать подобного в будущем и снизить риски,
– сообщил специалист Института Роберта Коха Фабиан Линдертц.
В китайской власти пока не подтвердили информацию о визите.
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