Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения планирует отправиться в китайский Ухань, чтобы выяснить происхождение коронавируса. Именно отсюда в декабре 2019 года недуг начал распространяться по всему миру.

Ранее Китай обвиняли в сокрытии информации

Вокруг предстоящего визита уже возник большой резонанс, ведь раньше активно распространялась информация о сокрытии и обмане Китая относительно COVID-19. Об этом пишет CNA.

Интересно Коронавирус в Китае: статистика, первые случаи заражения "британским" штаммом

Ранее официальный Пекин не позволял доступ международных экспертов к информации о коронавирусе. В ВОЗ уверяют, что Китай таки дал разрешение на приезд экспертов организации в ближайшее время.

В Китай прибудут 10 экспертов ВОЗ

10 специалистов пробудут 2 недели на карантине на территории Поднебесной, а затем будут работать в течение 5 или 6 недель. Больше всего ВОЗ интересует, как вирус передался от летучих мышей к людям.

Суть не в том, чтобы найти виновную страну. Это необходимость понять, как все происходило, чтобы избежать подобного в будущем и снизить риски,

– сообщил специалист Института Роберта Коха Фабиан Линдертц.

В китайской власти пока не подтвердили информацию о визите.

Важно! Ранее в США высказали предположение, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Китае. Эта версия прозвучала от заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера. В китайском МИД это заявление опровергли.