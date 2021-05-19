В организации отметили, что появление новых вариантов коронавируса прогнозировать сложно. Сейчас же наиболее интенсивно распространяются 4 варианта вируса, среди них индийский, южноафриканский и британский штаммы.
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Вероятно, четвертой наиболее распространенной мутацией является вариант D614G. Его зафиксировали еще в начале 2020 года, после чего он распространился по всему миру и вытеснил первоначальный уханский штамм. Ученые считают, что эта мутация сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
Почему коронавирус мутирует
Источник: Healthline
- Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
- Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. То есть от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности.
- Иногда различные штаммы вируса могут обнаруживаться в одном образце в разный промежуток времени или даже одновременно. Это нормальное явление, ведь в организме вирусы размножаются, развиваются и мутируют таким образом, чтобы выжить.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с ДНК вирусами (герпесом, оспой и вирусом папилломы человека).