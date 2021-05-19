В организации отметили, что появление новых вариантов коронавируса прогнозировать сложно. Сейчас же наиболее интенсивно распространяются 4 варианта вируса, среди них индийский, южноафриканский и британский штаммы.

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Вероятно, четвертой наиболее распространенной мутацией является вариант D614G. Его зафиксировали еще в начале 2020 года, после чего он распространился по всему миру и вытеснил первоначальный уханский штамм. Ученые считают, что эта мутация сделала коронавирус в 8 раз заразнее.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline