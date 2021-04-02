Представительница всемирного здравоохранения заявила, что Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса. Там циркулирует более трансмиссивный вариант вируса.

Епидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии. А медицинские учреждения переполнены.

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Она добавила, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии,

– рассказала Керкхове.

Коронавирус в Бразилии: что известно

Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству больных коронавирусом и умерших пациентов.

Сейчас на Бразилию приходится четверть всех ежедневных смертей от COVID-19 в мире. Это значительно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране.

Накануне в стране зафиксировали суточный рекорд смертности. В течение одного дня от недуга умерли 3 869 человек.

С начала пандемии в стране обнаружили 12,8 миллиона инфицированных. Из них 2,8 миллиона ушли из жизни.

В конце 2020 года в Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса – P.1. Исследования свидетельствуют, что он способен "обманывать" иммунитет, выработанный у пациентов, которые уже переболели. Кроме этого, этот вариант вируса является более смертельным.

Но ученые успокаивают, что имеющиеся ныне COVID-вакцины эффективны против бразильского штамма SARS-CoV-2.