ВОЗ назвала новый эпицентр COVID-19
Представительница всемирного здравоохранения заявила, что Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса. Там циркулирует более трансмиссивный вариант вируса.
Источник:ВОЗ
Епидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии. А медицинские учреждения переполнены.
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Она добавила, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии,
– рассказала Керкхове.
Коронавирус в Бразилии: что известно
- Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству больных коронавирусом и умерших пациентов.
- Сейчас на Бразилию приходится четверть всех ежедневных смертей от COVID-19 в мире. Это значительно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране.
- Накануне в стране зафиксировали суточный рекорд смертности. В течение одного дня от недуга умерли 3 869 человек.
- С начала пандемии в стране обнаружили 12,8 миллиона инфицированных. Из них 2,8 миллиона ушли из жизни.
- В конце 2020 года в Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса – P.1. Исследования свидетельствуют, что он способен "обманывать" иммунитет, выработанный у пациентов, которые уже переболели. Кроме этого, этот вариант вируса является более смертельным.
Но ученые успокаивают, что имеющиеся ныне COVID-вакцины эффективны против бразильского штамма SARS-CoV-2.
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