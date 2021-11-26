ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Омикрон

Новый штамм COVID-19 получил название Омикрон. Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за этого варианта вируса.

Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, имеет большое количество мутаций. Также один из генов Омикрон-штамма не обнаруживает ПЦР-тест.

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ВОЗ продолжает изучать новый штамм

Во Всемирной организации здравоохранения продолжают изучать новый штамм коронавируса, однако уже имеющиеся данные вызывают беспокойство. Риск повторного заражения Омикроном гораздо выше, чем другими штаммами.

Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки,

– заявили в ВОЗ.

Также то, что некоторые гены нового штамма может не обнаруживать ПЦР-тест, осложняет исследование. Из-за Омикрон-штамма ВОЗ призвала страны мира к таким действиям:

усиление наблюдения и усилий по исследованию нового штамма;

сообщать ВОЗ о случаях заражения Омикроном;

проводить полевые и лабораторные исследования там, где есть для этого условия.

принять меры по снижению заболеваемости коронавирусом.

Новый штамм коронавируса в мире