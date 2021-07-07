Известно, что пациенты, находящиеся в критическом состоянии, страдают из-за чрезмерной реакции иммунной системы на вирус. И эту реакцию могут подавить именно те препараты, которые блокируют рецепторы интерлейкина-6 (тоцилизумаб и сарилумаб).

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были результаты проспективного метаанализа живой сети, инициированного ВОЗ. Во время анализа были рассмотрены данные о более чем 10 000 пациентов, включенных в 27 клинических исследований.

Результаты анализа:

Метаанализ продемонстрировал, что рекомендация ВОЗ помогает снизить уровень смертности на 13% по сравнению со стандартным протоколом лечения. Это означает, что на каждую тысячу пациентов будет на 15 смертей меньше, а на каждую тысячу тяжелобольных – на 28 смертей меньше.

Зато вероятность искусственной вентиляции легких также снижается на 28%. Это означает, что таких пациентов будет на 23 меньше из каждой тысячи.

Тедрос Аданом Гебреисус “Эти лекарства дают надежду пациентам и семьям, которые страдают от разрушительного влияния тяжелого и критического COVID-19. Но блокаторы рецепторов IL-6 остаются недоступными и недоступными для большей части мира”.

Чтобы повысить доступность препаратов, ВОЗ призывает производителей снизить цены и сделать поставки доступными для стран с низким и средним уровнем доходов. Особенно к тем государствам, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.