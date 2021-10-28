В мире в целом незначительный рост
В частности, по данным ВОЗ, в течение последней недели во всем мире количество случаев заражения и смертей от COVID-19 незначительно увеличилось – более 2,9 миллиона новых случаев и более 49 тысяч новых случаев смерти.
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В ЕС активно ухудшается ситуация с COVID-19
В европейском регионе уже четвертую неделю подряд наблюдают увеличение количества новых случаев COVID-19.
В частности, с 18 по 24 октября в мире зафиксировали увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом 57% новых случаев зарегистрировано в Европе.
Где улучшилась эпидемиологическая ситуация
При этом снижение новых еженедельных случаев зарегистрировали в Африканском регионе (21%), а также в регионе западной части Тихого океана (17%).
В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение количества новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно.
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 28 октября в мире обнаружили более 244 миллиона больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV – 2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.