В ВОЗ назвали единственный регион в мире, где растет заболеваемость коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Европа остается единственным в мире регионом, где фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.

В мире в целом незначительный рост

В частности, по данным ВОЗ, в течение последней недели во всем мире количество случаев заражения и смертей от COVID-19 незначительно увеличилось – более 2,9 миллиона новых случаев и более 49 тысяч новых случаев смерти.

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В ЕС активно ухудшается ситуация с COVID-19

В европейском регионе уже четвертую неделю подряд наблюдают увеличение количества новых случаев COVID-19.

Внимание! Заболеваемость на 18% выше, чем на предыдущей неделе.

В частности, с 18 по 24 октября в мире зафиксировали увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом 57% новых случаев зарегистрировано в Европе.

Где улучшилась эпидемиологическая ситуация

При этом снижение новых еженедельных случаев зарегистрировали в Африканском регионе (21%), а также в регионе западной части Тихого океана (17%).

В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение количества новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно.

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 октября в мире обнаружили более 244 миллиона больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV – 2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.