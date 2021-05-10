В ВОЗ отметили, что большинство стран, которые все еще не имеют вакцины, расположенные в Африке.

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Сколько стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины

Всего на Африку приходится лишь 1% вакцин от COVID-19, которые вводят во всем мире.

Сейчас примерно в 10 стран все еще не поступила ни одна доза вакцины от коронавируса. Последними в очереди за препаратом от недуга стоят такие 5 стран: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

Почему возникла проблема с вакцинами

Из-за задержек и отсутствия вакцин африканские страны еще больше отстают от остального мира в кампаниях по иммунизации населения от COVID-19.

Некоторые страны заявили, что у них нет инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы хранить препараты.

Обратите внимание! Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, что с 1 миллиарда сделанных инъекций в мире, только 0,3% приходится на бедные страны. Зато 82% прививок от COVID-19 сделали в богатых странах.