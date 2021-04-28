В ВОЗ заявили, что вспышке способствовали "идеальный шторм" массовых собраний, низкий уровень вакцинации и распространение более заразных штаммов вируса.

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Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, отметил, что более заразный вариант вируса не единственная причина вспышки COVID-19 в Индии.

Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние большие сборы, которые, возможно, способствовали росту,

– сказал представитель.

По его словам, на систему здравоохранения Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, когда они в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

Коронавирус в Индии: статистика

На прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали более 300 тысяч заражений COVID-19. Также в Индии была обнаружена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями.

Источник: Аппарат СНБО Украины

За минувшие сутки, 27 апреля, в Индии зафиксировали 360 806 новых случаев заражения коронавирусом, 3 293 человека умерли от осложнений, 261 тысяча – выздоровели.

С начала пандемии в Индии: