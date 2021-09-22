В ВОЗ назвали страны с крупнейшими вспышками коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об общем уменьшении количества обнаруженных случаев коронавируса в мире, однако в отдельных странах наблюдаются вспышки COVID-19.

Недельное сравнение

Количество еженедельных случаев коронавируса в мире начало уменьшаться, но не везде. Количество новых случаев заражения COVID-19 в течение 13 – 19 сентября составило более 3,6 миллиона – это почти на 400 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе.

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Где фиксируют спад заболеваемости

Лидируют по этому показателю страны Ближнего Востока, где новых случаев стало на 22% меньше, и Юго-Восточной Азии – на 16%.

Так же уменьшилось в мире количество ежедневных смертей от COVID-19 – с 62 до 60 тысяч.

Страны-эпицентры вспышки болезни

Однако, в некоторых странах количество новых случаев инфицирований коронавирусом наоборот растет.

По данным ВОЗ, вспышки фиксируют в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 22 сентября в мире обнаружили более 229,1 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 676 тысяч американцев. Вслед за США лидируют по числу инфицированных коронавирусом Индия – 33 531 498 случаев и Бразилия – 21 247 667 случаев.

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