Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцину производства Johnson& Johnson в странах, где циркулируют штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.

Всего одна доза Johnson&Johnson

Глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

К теме Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19

После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту,

– отметил Кравиото.

Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson&Johnson в экстренных случаях.

Такое решение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

Обратите внимание! Это первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух.

Что известно об эффективности вакцины Janssen Эффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%. Препарат разработан на традиционном подходе к вакцинации – то есть с использованием вируса простуды для введения белков коронавируса в организм. Это означает, что ее не нужно хранить при сверхнизких температурах. Предварительно вакцину Janssen одобрили в ЕС и США.

Мутированные версии коронавируса: в чем проблема