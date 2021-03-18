В ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутированных штаммов коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцину производства Johnson& Johnson в странах, где циркулируют штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.
Источник:CGTN
Всего одна доза Johnson&Johnson
Глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.
К теме Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19
После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту,
– отметил Кравиото.
Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson&Johnson в экстренных случаях.
Такое решение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.
Что известно об эффективности вакцины JanssenЭффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%. Препарат разработан на традиционном подходе к вакцинации – то есть с использованием вируса простуды для введения белков коронавируса в организм. Это означает, что ее не нужно хранить при сверхнизких температурах. Предварительно вакцину Janssen одобрили в ЕС и США.
Мутированные версии коронавируса: в чем проблема
- Сейчас в мире циркулируют тысячи штаммов коронавируса. В частности, в Украине, по данным ЦОЗ, официально подтвердили 18 из них.
- Большинство мутаций не вызывают большого беспокойства, однако доподлинно не известно, будут ли вакцины против классического SARS-CoV-2 столь же эффективными против его мутированных версий.
- Доминантной мутацией COVID-19 является мутация D614G, она сделала коронавирус в 8 раз заразнее. "Британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Волнение медиков вызывает также циркуляция южноафриканского штамма. Хоть он и не является смертельнее оригинального штамма, он на 50% заразнее.
Поделиться новостью