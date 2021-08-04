ВОЗ не хватает денег для борьбы с пандемией
Источник:TRT world
Всемирной организации здоровья не хватает денег на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма коронавируса Дельта, организации требуется дополнительно 11,5 миллиардов долларов.
Для чего нужно дополнительное финансирование
Большая часть денег, которую просит ВОЗ в партнере, пойдет на закупку тестов, кислорода и масок для более бедных стран. А четверть этих денег нужна для закупки сотен миллионов доз вакцин.
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Программа, созданная в начале пандемии, остается в значительной степени недофинансированной, и ее координаторы сейчас признают, что она останется такой, поскольку многие правительства пытаются решать глобальные потребности в борьбе с коронавирусом другими путями,
– заявил анонимный источник в ВОЗ.
Общий объем запросов на финансирование сократился почти на 5 миллиардов долларов. Но для этого по-прежнему нужно 16,8 миллиарда долларов и 7,7 миллиарда долларов нужны срочно.
ВОЗ призывает выделить дополнительно 3,8 миллиарда долларов кроме 7,7 миллиарда долларов на приобретение 760 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые будут поставлять в следующем году.
Распространение штамма Дельта
Источник: ВОЗ
- Штамм коронавируса Дельта зафиксирован в 135 странах.
- В течение последнего месяца заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти.
- ВОЗ предупредила, что из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса по миру все мировые достижения в борьбе с коронавирусом могут обесцениться.
- При этом вакцины вполне эффективны против нового штамма.