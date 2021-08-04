ВОЗ не хватает денег для борьбы с пандемией

Всемирной организации здоровья не хватает денег на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма коронавируса Дельта, организации требуется дополнительно 11,5 миллиардов долларов.

Для чего нужно дополнительное финансирование

Большая часть денег, которую просит ВОЗ в партнере, пойдет на закупку тестов, кислорода и масок для более бедных стран. А четверть этих денег нужна для закупки сотен миллионов доз вакцин.

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Программа, созданная в начале пандемии, остается в значительной степени недофинансированной, и ее координаторы сейчас признают, что она останется такой, поскольку многие правительства пытаются решать глобальные потребности в борьбе с коронавирусом другими путями,

– заявил анонимный источник в ВОЗ.

Общий объем запросов на финансирование сократился почти на 5 миллиардов долларов. Но для этого по-прежнему нужно 16,8 миллиарда долларов и 7,7 миллиарда долларов нужны срочно.

ВОЗ призывает выделить дополнительно 3,8 миллиарда долларов кроме 7,7 миллиарда долларов на приобретение 760 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые будут поставлять в следующем году.

Распространение штамма Дельта

Источник: ВОЗ