Об этом ВОЗ сообщили в своем твиттере. Учреждение подчеркнуло, что действительно в Мариуполе может возникнуть вспышка холеры. Впрочем, соответствующих случаев пока не выявляли.

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Средства для лечения холеры и вакцинации уже доставлены

Как отметила официальный представитель ВОЗ Маргарет Гаррис, война действительно может повысить риски инфекционных заболеваний. В частности, в Мариуполе известно о смешивании воды с канализационными стоками. Это произошло в результате ряда вражеских атак и разрушения водопровода.

С учетом рисков холеры мы заранее доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации,

– подчеркнула Маргарет Гаррис.

Информацию о холере также опровергли в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич опроверг слух, который распространяется горожанами . Они начали заботиться о том, что в городе вспыхнула холера.

Глава Николаевского городского совета отметил, что ни в области, ни в городе не обнаружили холеры. В то же время врачи традиционно проводят подготовку к летнему сезону. Это необходимый шаг, ведь летом становится больше инфекционных заболеваний.

В то же время он попросил горожан ответственно относиться к потреблению воды. Если она бутылирована и из магазина, то ее можно пить сразу. Другую следует сначала прокипятить.

Вернемся к ситуации в Мариуполе. Хотя там и не подтвердили вспышку холеры, ситуация ухудшается с каждым днем. Город, который до сих пор стоит в руинах, теперь превратился в свалку.

Посреди улиц лежат тела и горы мусора

Советник мэра Мариуполя выложил в сеть очередное шокирующее видео. Как отметил Петр Андрющенко, его снял один из жителей города. Она показывает, какая сейчас ситуация в Мариуполе. Городу, которое, по словам кафиров, уже удалось привести в порядок.

Прямо на обочине улицы лежат горы мусора . Также захватчики обустроили "кладбище" для автомобилей. Эти транспортные средства уничтожены самыми же российскими военными, которые ежедневно избивали по городу. Обратим внимание, что горожанам запретили забирать или разбирать свои машины. Не исключено, что это сделано для того, чтобы потом сдать их на металл и еще раз заработать на горе украинцев.

Достойно внимания – Андрющенко отметил, что кафиры в Мариуполе окончательно отказались от поиска погибших: смотрите видео