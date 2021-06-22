ВОЗ не рекомендует вакцинировать детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вакцинации населения от COVID-19 и других профилактических мероприятий во время пандемии. В заявлении организации говорится, что на данный момент детям вакцинация противопоказана.

Позиция ВОЗ

В организации отметили, что пока нет достаточных данных об использовании вакцин от COVID-19 у детей, чтобы дать рекомендации для детей, которые должны получить прививку.

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Специалисты отметили, что маленькие пациенты, как правило, переносят коронавирусной инфекции в легкой форме, чем взрослые. Организация также напомнила о необходимости своевременной вакцинации детей от других инфекций рекомендованными препаратами.

Отметим, что заявление ВОЗ противоречит решению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включить пациентов 12 – 15 лет в программу вакцинации компании Pfizer-BioNTech. 10 мая 2021 года ведомство одобрило экстренное применение препарата для этой возрастной группы.

Вакцинация детей в разных странах от COVID-19

Источник: Republicworld