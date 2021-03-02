В ВОЗ не рекомендуют препарат гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики заболевания COVID-19.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения с такой рекомендацией выступили во вторник, 2 марта.

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Противовоспалительное средство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19,

– говорится в заявлении международной группы экспертов ВОЗ.

Согласно полученным показаниям, гидроксихлорохин "не продемонстрировал значительного эффекта на уровень смертности и госпитализации".

Кроме того, эксперты констатировали, что этот препарат "не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск пагубных последствий".

Следовательно, экспертная группа ВОЗ в заключении заявила, что данные лекарства "больше не приоритет для исследований и что ресурсы следует использовать для оценки других, более перспективных лекарств для предотвращения COVID-19".



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала