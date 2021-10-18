ВОЗ не спешит регистрировать "Спутник V": почему российская вакцина не спасет мир от COVID-19

По оценке международной аналитической компании Airfinity, Россия выполнила лишь 5% от всех поставок вакцины, согласованных с 62 странами мира. В российском Фонде прямых инвестиций, который отвечает за экспорт препарата, разводят руками и обещают нарастить объемы производства "Спутник V".

Гендиректор Фонда Кирилл Дмитриев заявил, что все производители вакцин на определенном этапе задерживали поставки. Якобы ни одному не удалось этого избежать.

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От действий России страдают пациенты за рубежом

В то же время жительница Каракаса, 88-летняя Эсперита Гарсия уже полгода не может дождаться вторую дозу российской вакцины. Первую прививку от COVID-19 "Спутником V" она получила еще в мае 2021 года.

Я жила в тревоге много месяцев. Сначала мне говорили, что вакцина скоро прибудет, потом – что не прибудет или ее надо подождать, потом – не надо ждать. Эсперита Гарсия Жительница Каракаса

В ожидании "Спутника V" женщина заболела коронавирусом. В больнице медики оказали ей помощь, поэтому пациентке уже лучше.

ВОЗ не зарегистрировала российскую вакцину

Венесуэла еще в декабре 2020 года заказала у России 10 миллионов доз вакцины от COVID-19, но по состоянию на октябрь 2021 года получила только 3 миллиона доз. Аналогичная ситуация с поставками "Спутника V" в Мексику, Иран, Индию и Турцию.

Кремль начал активно продвигать свою вакцину в мире с августа 2020 года. Россия поспешила одной из первых зарегистрировать препарат, разработанный исследовательским центром имени Николая Гамалеи. Впрочем, в мире не спешат закупать российскую вакцину.

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных о ее эффективности и безопасности.

Не убедила международных экспертов и личная агитация Владимира Путина за российские вакцины. Он пытался заверить мир, что препарат создали на основе "технологий, которые использовали десятилетиями".

Россияне едут за прививкой в ​​Европу

В безопасность российских вакцин не верят не только за рубежом, но и внутри страны. За год только 35% граждан России сделали себе прививку от коронавируса. В то же время популярность набирает вакцинационный туризм.

Граждане России едут в Европу, чтобы там пройти иммунизацию от COVID-19 западными вакцинами. Кроме защиты, это расширяет их возможности путешествовать, поскольку большинство стран не признают прививки незарегистрированным российским "Спутником V".

Мы сделали вакцину Pfizer. Почему? Потому что хотим путешествовать по миру. Надежда Павлова Жительница Ростова-на-Дону

Путешествовать россияне не могут не только из-за непризнания российской вакцины в мире. В России – один из самых высоких показателей суточного количества заражений коронавирусом. Поэтому большинство правительств отнесли эту страну в "красный" список, откуда туристов не принимают.

Уровень распространения коронавируса в России зашкаливает

По состоянию на 18 октября, суточный прирост заражений в России пересек отметку 35 тысяч. Это втрое больше, чем во время второй волны COVID-19 в 2020 году. Провал с иммунизацией населения и борьбой с пандемией признали и в Кремле.

"Цифры очень плохие. Это вызывает обеспокоенность. Главная причина – недостаточный уровень вакцинации", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Не помогает нарастить вакцинацию и обязательная вакцинация, которую начали внедрять в России еще с июля 2021 года. Сначала принудительные прививки должны были сделать работники общепита, торговли и спортивных центров. Впоследствии сертификаты вакцинации потребовали у:

посетителей баров и ресторанов;

кинотеатров;

музеев;

работников частных компаний.

Однако введенные ограничения только увеличили спрос на фальшивые сертификаты вакцинации среди россиян. С июля он вырос в 3 раза, цена на фейковую справку в интернете стартует от 150 долларов. А от провала кампании со "Спутником V" не помогает даже кремлевская промокампания за рубежом.