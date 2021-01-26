Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока нет доказательств, что любая вакцина против COVID-19 минимизирует риски передачи инфекции SARS-CoV-2.

Источник "France24"

Таковы выводы стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Именно поэтому, в ВОЗ не настаивают на обязательной вакцинации путешественников.

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Именно из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции пока мы не рекомендуем вакцинацию COVID-19 путешественникам,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, люди в группах высокого риска, которые планируют путешествовать, должны быть включены в приоритетные программы вакцинации.

Именно из-за ограниченного количества вакцин, в ВОЗ также предварительно не рекомендовали вводить так называемые COVID-паспорта.

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