ВОЗ: нет данных, чтобы утверждать, что вакцина снижает риск передачи COVID-19
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока нет доказательств, что любая вакцина против COVID-19 минимизирует риски передачи инфекции SARS-CoV-2.
Источник "France24"
Таковы выводы стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Именно поэтому, в ВОЗ не настаивают на обязательной вакцинации путешественников.
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Именно из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции пока мы не рекомендуем вакцинацию COVID-19 путешественникам,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем, люди в группах высокого риска, которые планируют путешествовать, должны быть включены в приоритетные программы вакцинации.
Именно из-за ограниченного количества вакцин, в ВОЗ также предварительно не рекомендовали вводить так называемые COVID-паспорта.
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Что известно о вакцинации против COVID-19 в мире
- 27 декабря 2020 года в странах Евросоюза начали вакцинацию против коронавируса.
- Людей прививают препаратом Pfizer и BioNTech.
- Компания Pfizer пообещала 40 миллионов доз вакцины для бедных и стран со средним уровнем дохода. Этого хватит для вакцинации всего 20 миллионов человек.
- Украина, вероятно, получит первые дозы вакцины в феврале. Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
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