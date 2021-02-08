Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин против COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

Об этом он сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, COVAX уже опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и ВОЗ вместе с UNICEF и другими организациями будет сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно скорее.

Тедрос Адханом Гебреисус “Украина – одна из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, людей постарше, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19”.

Вакцинация в Украине: главное

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут перенести.

Кабмин подготовил план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.

По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.

Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала