Всемирная организация здравоохранения заявила о быстрых темпах распространения коронавируса в Европе. В частности, особую обеспокоенность вызывают две мутации SARS-CoV-2.

Общая заболеваемость таки снизилась

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что недельный прирост случаев инфицирования коронавирусом упал до 1 миллиона, в число новых зарегистрированных случаев – почти вдвое сократилось с конца 2020 года.

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В Европе же до сих пор сложная ситуация

В то же время представитель ВОЗ подчеркнул, что несмотря на замедление пандемии, в Европе коронавирусом заражаются в 10 раз чаще, чем в мае 2020 года, и в большинстве стран по-прежнему наблюдается очень высокий уровень заболеваемости в общинах.

По словам Клюге, каждый 10-ый больной на COVID-19 чувствует недомогание через 12 недель, а многие – еще дольше. Он призвал местные органы здравоохранения внимательно следить за длительным течением коронавируса.

Новый штамм COVID-19 устойчив к антителам

Источник Science

С сентября 2020 года американские ученые изучали новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2. И хотя выводы исследования еще не прошли рецензирование экспертами, они свидетельствуют, что калифорнийский штамм коронавируса не опаснее всех.

Новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Калифорнии, вероятно, легче всего передается. Также он повышает риск госпитализации пациентов в отделение интенсивной терапии и смерти.

Заболеваемость COVID-19 в Европе

по данным Worldometers