В ВОЗ объяснили аллергические реакции на вакцину против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения ведет наблюдение за процессом вакцинации против COVID-19. На сегодня в мире не зарегистрировано летальных случаев вследствие иммунизации против коронавируса одним из разрешенных препаратов.
Почему аллергические реакции это норма
Эксперты ВОЗ зафиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных исходов не было. Об этом во время пресс-конференции 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
К теме В ВОЗ ответили, должны ли страны требовать от туристов вакцинацию против коронавируса
У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели никакой смерти от вакцин, которые на это время используются,
– сказала представительница ВОЗ.
Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества,
– пояснили в ВОЗ.
Есть еще 12 потенциальных вакцин
ВОЗ тщательно следит за использованием еще 12 препаратов, ожидающих оценку эффективности и безопасности от экспертов организации. Рекомендации по их использованию будут обновлять.
Что известно о смертельных случаях после вакцинации
- С начала массовой вакцинации против коронавируса в Норвегии зарегистрировали 33 смерти людей старше 75 лет. Всем им была введена вакцина Pfizer.
- Около сотни граждан Нидерландов, которые уже получили прививку от коронавируса вакциной Pfizer / BioNTech, сообщили о побочных эффектах препарата.
- В двух случаях наблюдались тяжелые аллергические реакции.
- Люди сообщили о высыпаниях и отеках вокруг глаз, боли в месте инъекции, головной боли и усталости.
Поделиться новостью