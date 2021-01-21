Всемирная организация здравоохранения ведет наблюдение за процессом вакцинации против COVID-19. На сегодня в мире не зарегистрировано летальных случаев вследствие иммунизации против коронавируса одним из разрешенных препаратов.

Почему аллергические реакции это норма

Эксперты ВОЗ зафиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных исходов не было. Об этом во время пресс-конференции 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

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У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели никакой смерти от вакцин, которые на это время используются,

– сказала представительница ВОЗ.

Обратите внимание! ВОЗ действительно зарегистрировала случаи анафилактического шока вследствие вакцинации Pfizer, к тому же у некоторых вакцинированных была склонность к аллергическим реакциям. В таких случаях ВОЗ советует вакцинироваться под наблюдением врачей. Но ни анафилактический шок, ни аллергические реакции не представляют значительной опасности для людей и их здоровья.

Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества,

– пояснили в ВОЗ.

Есть еще 12 потенциальных вакцин

ВОЗ тщательно следит за использованием еще 12 препаратов, ожидающих оценку эффективности и безопасности от экспертов организации. Рекомендации по их использованию будут обновлять.

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