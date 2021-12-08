Дело в том, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже существующие вакцины от коронавируса, как и раньше, должны защищать от недуга. В частности, от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом Омикрон.

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В ведомстве подчеркнули, что доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не обнаружили.

Пока что нет никаких признаков того, что Омикрон будет лучше избегать действия вакцин, чем другие варианты,

– заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Майк Райан.

Он подчеркнул, что есть высокоэффективные вакцины, которые доказали свою действенность против всех вариантов. Речь идет о предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализаций. Поэтому "нет причин ожидать, что этого не будет".

Обратите внимание! Ученые утверждают, что обнаружили "скрытый" вариант штамма коронавируса Омикрон. По их словам, его невозможно отличить от других штаммов с помощью ПЦР-тестов.

Что говорят предварительные данные о вакцинации и Омикроне

Первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что он может "частично уклоняться" от прививки Pfizer. Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19. Однако эти данные не полные, поскольку результаты основаны на анализах крови 12 человек.

Кроме этого, первоначальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон заражает людей в легкой форме и не опаснее, чем другие штаммы.