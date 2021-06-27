В ВОЗ объяснили, нужно ли носить маски вакцинированным людям

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию даже вакцинированным людям. Прежде всего из-за быстрого распространения штамма коронавируса Дельта.

Пока что даже вакцинация "не должна давать людям ощущение безопасности". Об этом заявила помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

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Людям надо и дальше постоянно носить маски, быть в проветриваемых местах, следить за гигиеной рук, физической дистанцией, избегать толп. Эти меры по настоящее время важны: даже если вы полностью вакцинированы, вирус продолжает распространяться,

– рассказала Симао.

Почему вакцинация пока не может остановить пандемию

Когда часть людей остается благоприятной к вирусу, а другая имеет иммунитет, вирус получает идеальные условия для эволюции, то есть для разнообразных мутаций.

Так, в благоприятных организмах вирус продолжает создавать много своих копий и пытаться инфицировать тех людей, которые уже имеют антитела. Именно поэтому самое главное сейчас – вакцинировать как можно большее количество населения мира, чтобы не начинать создание и разработку COVID-вакцин с нуля.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Чем больше копий вируса создается, тем больше возникает его мутаций. Их основная цель – выживание. Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые способны противостоять иммунитету, и те, которые легче инфицируют. Таким образом сильнейшие популяции вирусов вытесняют более слабых.

Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, и большинство новых вариантов не представляют опасности.