ВОЗ объяснили, почему против создания новой вакцины из штамма Омикрон

Накануне крупные компании сообщили, что готовятся выпустить вакцину от нового штамма Омикрон. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказала свое мнение по этому поводу.

В организации отметили, что не видят необходимости в том, чтобы разрабатывать совершенно новую вакцину из-за варианта Омикрон. Достаточно доработать те, которые уже есть.

К теме Moderna и Pfizer готовятся выпустить вакцину от штамма Омикрон

Там отметили, что пока нет данных о меньшей эффективности вакцины из-за Омикрона.

Нет необходимости разрабатывать новую вакцину, достаточно внести незначительные изменения в действующие формулы,

– отметил представитель ВОЗ.

Также пока нет оснований полагать, что у варианта Омикрон более длительный инкубационный период, чем у других штаммов.

Вакцина от штамма Омикрон: что известно

В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон.

Pfizer также начала разработку вакцины от нового варианта.

Обе компании отметили, что пока неясно, понадобятся новые рецептуры, или текущие вакцинации от коронавируса обеспечат защиту от нового варианта.

AstraZeneca также теперь проводит новые исследования в районах, где обнаружили новый штамм. Компания тестирует свою вакцину против Омикрона.

Тем временем ученые из Китая открыли антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса.

Что известно о новом варианте коронавируса Омикрон Штамм идентифицировали 24 ноября в Южной Африке. Впоследствии его зафиксировали в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как такой, что вызывает беспокойство. Известно, что этот штамм, имеющий большое количество мутаций, потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако, это пока точно не известно. Некоторые ученые считают, что Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты.

. Как заявил представитель ВОЗ на пресс-конференции, по состоянию на 1 декабря Омикрон обнаружили в 24 странах. Большинство пациентов болеют в легкой форме.Ранее в фармацевтической компании BioNTech заявили, что бустерная прививка от COVID-19 увеличивает защиту от штамма Омикрон.