Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове считает, что уровень смертности от COVID-19 может расти не только из-за появления новых штаммов вируса. Причиной также может быть перегрузка системы здравоохранения.

Эпидемиолог призвала делать все возможное, чтобы остановить передачу любых разновидностей инфекции. Об этом она заявила во время брифинга 22 января, сообщает 24 канал.

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Ван Керкхове отметила, что британские ученые уже предоставили информацию ВОЗ о новом штамме вируса – у него летальность может быть выше.

От чего зависит уровень смертности

Эпидемиолог объяснила, каким образом перегрузка системы здравоохранения влияет на увеличение смертности.

Количество больных растет тогда, когда повышается скорость передачи инфекции.

Чем больше случаев заражения, тем больше госпитализаций – большему количеству людей требуется лечение в стационаре.

Вследствии этого начинается перегрузка системы здравоохранения, которая ведет к увеличению смертности.

Что известно о "британском" штамме коронавируса:

В Великобритании обнаружили вспышку нового штамма COVID-19.

Многие страны уже закрыли свои воздушные границы с Великобританией.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.

В ВОЗ объяснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.