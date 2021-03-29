ВОЗ объявила 4 сценария происхождения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.
Источник:Associated Press
Происхождение коронавируса естественное
В докладе представлено 4 возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.
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- По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".
- Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
- Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".
Напомним, что большинство украинцев считают коронавируса SARS-CoV-2 искусственным. Среди этих людей большинство считает, что его разработали с целью уменьшения количества населения.
Что думают украинцы о происхождении коронавируса / Инфографика 24 канала
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