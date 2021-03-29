Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Происхождение коронавируса естественное В докладе представлено 4 возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. К теме Ученый из США заявил о происхождении коронавируса По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты. Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Обратите внимание! У летучих мышей обнаружили ближайшего родственника, который вызвал пандемию коронавируса. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако к этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они. Напомним, что большинство украинцев считают коронавируса SARS-CoV-2 искусственным. Среди этих людей большинство считает, что его разработали с целью уменьшения количества населения.

Что думают украинцы о происхождении коронавируса / Инфографика 24 канала