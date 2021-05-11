В ближайшей еженедельной сводке в ВОЗ должны объяснить, почему отнесли вариант коронавируса из Индии в "опасные варианты". Но по предварительным данным штамм B. 1.617 распространяется быстрее оригинального вируса и умеет обходить часть защитных механизмов, которые предоставляются вакцинами.

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По этим причинам мы классифицируем его как опасный вариант на глобальном уровне. Несмотря на то, что ряд предыдущих исследований продемонстрировал повышенную заразность, нам нужно больше информации об этом варианте вируса во всех его подвидах, поэтому нам нужно провести больше специализированных секвенирований,

– рассказала технический директор ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керкхове.

Сейчас ВОЗ пристально отслеживает 10 вариантов коронавируса по всему миру. Сперва индийскому варианту B. 1.617 присвоили статус варианта, который "требует внимания". Но после проведения исследований категорию опасности повысили. Это происходит тогда, когда эксперты признают его более заразным, смертоносным или устойчивым к имеющимся вакцинам и лекарствам.

При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В. 1.617.

Керкхове отметила, что каждый, независимо от места проживания и распространенного штамма в его стране, должен принимать все меры предосторожности, чтобы не заболеть.

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Источник: Healthline