Там отмечают, что вакцинация беременных имеет больший приоритет, чем считалось ранее. Об этом говорится в обновленной дорожной карте по использованию вакцин от COVID-19 в условиях их дефицита.
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Риски для беременных
По данным организации, беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Болезнь увеличивает вероятность преждевременных родов. Более того, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии.
Рекомендации ВОЗ для беременных
В связи с этим, как отметили эксперты, страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:
- после медперсонала;
- граждан преклонного возраста;
- людей с хроническими болезнями.
Для кормящих матерей
Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока в организации нет данных, что COVID-19 является для них более опасным, чем для других категорий людей.
Эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.