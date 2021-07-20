В ВОЗ обновили рекомендации по прививке беременных и кормящих матерей

Стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации (SAGE) обновила рекомендации по вакцинации от COVID-19 для беременных, а также кормящих матерей.

Там отмечают, что вакцинация беременных имеет больший приоритет, чем считалось ранее. Об этом говорится в обновленной дорожной карте по использованию вакцин от COVID-19 в условиях их дефицита.

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Риски для беременных

По данным организации, беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Болезнь увеличивает вероятность преждевременных родов. Более того, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии.

Рекомендации ВОЗ для беременных

В связи с этим, как отметили эксперты, страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:

после медперсонала;

граждан преклонного возраста;

людей с хроническими болезнями.

Для кормящих матерей

Сейчас в Украине есть только один такой препарат, которым можно прививать беременных – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.Согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech – прививки беременных и во время периода вскармливания этими препаратами запрещены.

Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока в организации нет данных, что COVID-19 является для них более опасным, чем для других категорий людей.

Эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.