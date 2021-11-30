ВОЗ обратилась к странам из-за появления нового штамма Омикрон

Во вторник 30 ноября Всемирная организация здравоохранения призвала страны сохранять спокойствие и принимать "рациональные" меры в ответ на новый вариант COVID-19 Омикрон.

Новый штамм вируса, о котором впервые сообщили менее недели назад, быстро распространился по континентам. Десятки стран объявили об ограничениях на поездки.

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Мы призываем все государства-члены принять рациональные и пропорциональные меры по снижению риска,

– заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на брифинге для стран.

Он добавил, что "глобальный ответ должен быть спокойным, скоординированным и последовательным".

Агентство здравоохранения ООН опасается, что запреты на поездки из стран, где впервые обнаруживаются новые варианты, могут быть несправедливыми и помешать слежению.

Я благодарю Ботсвану и Южную Африку за быстрое обнаружение, определение последовательности и сообщение об этом варианте,

– сказал Тедрос.

Он добавил, что глубоко обеспокоен тем, что другие страны теперь наказывают страны ЮАР за то, что они поступили правильно. По его словам понятно, что страны хотят защитить своих граждан "от варианта, который мы еще не полностью понимаем".

Но меня все равно беспокоит то, что несколько государств-членов вводят грубые, совместные меры, которые сами по себе не основываются на фактах и не эффективны, и которые лишь усилят неравенство,

– подчеркнул он.

При этом Тедрос подчеркнул, что остается неясным, насколько опасен этот вариант.

У нас по-прежнему больше вопросов, чем ответов о влиянии Омикрона на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин,

– заметил глава ВОЗ.

Тедрос также в очередной раз напомнил о неравенстве вакцин. В то время как богатые страны внедряют бустерные дозы, в самых бедных странах все еще ждут своих первых прививок.

Эксперты в области здравоохранения давно предупреждают, что продолжающееся распространение COVID-19 в некоторых местах резко увеличивает шансы появления новых, более опасных вариантов, подвергая риску весь мир. Поскольку чем меньше иммунизированных, тем дольше будет длиться пандемия, что даст вирусу больше возможностей для мутаций.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Источник: BBC

В начале недели штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов с ПАР.

Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Есть опасения, что этот вирус в настоящее время радикально отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это лишь предположение.

B.1.1.529 обладает способностями штаммов Дельта и Бета – уклонение от иммунитета и быстрое распространение. И при этом он имеет значительно большее количество мутаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон как такой, что вызывает беспокойство.