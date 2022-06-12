В организации это назвали еще одним ударом по ее многолетним усилиям по определению того, как началась пандемия. В отчете говорится, что все имеющиеся данные указывают, что новый коронавирус, который вызывает COVID-19, вероятно, происходит от животных, а именно от летучих мышей, такой вывод аналогичен предыдущему, сделанному ООН в 2021 году после поездки в Китай.

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Китай не предоставляет данные ВОЗ

Отсутствие данных, особенно из Китая, где первые случаи были зарегистрированы в декабре 2019 года, привели к тому, что невозможно точно определить, как вирус впервые передался людям. Полученная информация, вероятно, усугубит сомнения в том, что можно будет узнать, как и где появился вирус, считают авторы (но не все).

"Мы в долгу перед собой, перед миллионами погибших и миллиардами инфицированных", – заявила Мария Ван Керкхове старший сотрудник ВОЗ в Секретариате Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), которая представила доклад.

Выводы о происхождении коронавируса

В документе, в частности, говорится, что не была предоставлена ни одна новая информация касательно версии о возможности внесения SARS-CoV-2 в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента, и "по-прежнему важно учитывать все разумные научные данные" для оценки этой возможности.

В тексте также имеется сноска, в которой говорится, что российские, бразильские и китайские члены SAGO не согласились с тем, что необходимы дальнейшие исследования лабораторной гипотезы, объяснив, что с момента последнего общего доклада от марта 2021 года ничего не изменилось.

В отчете 2021 года утечка из лаборатории названа "крайне маловероятной" и предполагается, что наиболее правдоподобной гипотезой было распространение от животных. В более позднем отчете американской разведки говорилось, что обе гипотезы остаются правдоподобными, хотя они также склоняются к природному происхождению. Однако SAGO и эту версию своего отчета называет предыдущей, это значит, что они продолжат заниматься этой проблемой и дальше.