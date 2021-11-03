Вакцина уже давно используется в Индии для иммунизации населения. Так, индийский регулятор дал разрешение на экстренное использование Covaxin еще 3 января 2021 года.

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А в октябре этого года регулятор разрешил использовать Covaxin для вакцинации детей в возрасте от 2 лет.

Что известно о препарате

Covaxin Вакцина разработана на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Вводится внутримышечно, двумя дозами с интервалом в 28 дней.

Препарат производит индийская компания Bharat Biotech в сотрудничестве с индийским советом по медицинским исследованиям.

Как проводилось исследование эффективности

В июне 2020 года компания Bharat Biotech получила разрешение на проведение исследований I И II фазы с участием людей от государственного агентства по контролю за лекарствами Индии.

В ноябре 2020 года компания начала III фазу клинических исследований, в котором приняли участие 25 800 добровольцев.

Эффективность вакцины

Источник: Bharat Biotech

Covaxin продемонстрировала 77,8% эффективности против симптоматического течения COVID-19 и 63,6% против бессимптомного.

Эффективность против тяжелого симптоматического заболевания COVID-19 составляет 93,4%. Также в исследовании говорится, что Covaxin защищает от различных штаммов коронавируса, в частности от Дельта-варианта.

Согласно данным, препарат не требует соблюдения холодных температур – его можно хранить при 2 – 8 градусах Цельсия.