В ВОЗ заявили, что вакцина Sinopharm является качественной, безопасной и эффективной. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреесус.

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Тедрос Аданом Гебреесус “Сегодня вечером ВОЗ предоставила список использования вакцины против COVID-19 Sinopharm Beijing в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, которая получила подтверждение ВОЗ по безопасности, эффективности и качества”.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) просмотрела имеющиеся данные и рекомендует вакцину взрослым в возрасте от 18 лет и старше. Иммунизацию следует проводить двумя дозами.

Гебреесус добавил, что "вакцины остаются жизненно важным инструментом". Но пока объема и распределения вакцин мало для прекращения пандемии COVID-19.

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