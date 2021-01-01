Всемирная организация здравоохранения приняла первую вакцину против COVID-19. Препарат производства Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.

Международные эксперты проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech. По результатам, было подтверждено действенность и безопасность применения препарата. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Вакциной производства Pfizer/BioNTech уже начали прививать людей в Евросоюзе и США, а также одобряли ее на локальном уровне.

Однако теперь такое решение Всемирной организации здравоохранения дает странам возможность ускорить собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.

Также своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий. В частности, речь идет о:

Детском фонде ООН;

Панамериканской организации здравоохранения.

Обратите внимание! Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%. Страны ЕС 27 декабря начала масштабную вакцинацию от коронавируса этим препаратом.