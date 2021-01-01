ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину против COVID-19: что известно
Всемирная организация здравоохранения приняла первую вакцину против COVID-19. Препарат производства Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.
Международные эксперты проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech. По результатам, было подтверждено действенность и безопасность применения препарата. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
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Вакциной производства Pfizer/BioNTech уже начали прививать людей в Евросоюзе и США, а также одобряли ее на локальном уровне.
Однако теперь такое решение Всемирной организации здравоохранения дает странам возможность ускорить собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.
Также своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий. В частности, речь идет о:
- Детском фонде ООН;
- Панамериканской организации здравоохранения.
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