Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. Вакцину внесли в экстренный список медпрепаратов.

Организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA.

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Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 – это еще один шаг к победе над пандемией,

– сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В своем заявлении глава ВОЗ призвал правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства вакцины, для преодоления глобального кризиса.

Обратите внимание! Это первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух.

Что известно об эффективности вакцины Janssen Эффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%. До этого одобрение ВОЗ получили вакцины Pfizer и AstraZeneca.

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