ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson: достаточно одной дозы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. Вакцину внесли в экстренный список медпрепаратов.
Источник:ВОЗ
Организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA.
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Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 – это еще один шаг к победе над пандемией,
– сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В своем заявлении глава ВОЗ призвал правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства вакцины, для преодоления глобального кризиса.
Что известно об эффективности вакцины JanssenЭффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%. До этого одобрение ВОЗ получили вакцины Pfizer и AstraZeneca.
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