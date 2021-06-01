ВОЗ одобрила вакцину производства Sinovac: детали

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

ВОЗ одобрила уже семь вакцин

Вакцина производства Sinovac – это уже седьмой препарат, который одобрили в ВОЗ. Кроме вакцин китайских компаний Sinovac и Sinopharm, для экстренного применения позволили также препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca и Moderna.

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Что надо знать о вакцине от Sinovac

CoronaVac – главное о вакцине Вакцина CoronaVac – инактивированная, то есть содержит "убитый" вирус, на который организм реагирует и производит иммунитет.

Препарат вводят в две дозы с интервалом в 28 дней.

К слову, вакцину уже в течение определенного времени широко применяли в мире, но в ВОЗ проверяли препарат на безопасность его применения.

Согласно данным экспертов, эффективность этой вакцины в противодействии коронавируса составляет 79%.

Вакцина стала первой произведенной в Китае вакциной от коронавируса, которую могут закупать и распространять организации ООН.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал