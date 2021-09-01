Циркуляция других штаммов
Штамм Альфа зафиксировали в 193 странах и территориях, а Бета – в 141 стране и территории, вариант Гамма – в 91. К слову, в ВОЗ внесли в мониторинговый список организации "колумбийский" штамм COVID-19 – Мю.
Подробно В ВОЗ начали следить за еще одним штаммом коронавируса: отнесли в соответствующую категорию
Заболеваемость на уровне плато
ВОЗ сообщает, что заболеваемость COVID-19 остается на уровне предыдущей недели, в частности, за последнюю неделю (с 23 по 29 августа) составила 4 395 748.
На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья – о такой же тенденции.
Прогноз смертности в результате COVID-19
До конца года от коронавируса могут умереть еще 236 тысяч человек. По крайней мере так прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения.
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