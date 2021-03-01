В ВОЗ определили, сколько людей получили антитела к коронавирусу
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, сколько людей в мире получили антитела к коронавирусу.
Источник:твиттер ВОЗ
Иммунитет к COVID-19 имеют всего 10% населения
Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что сейчас менее 10 процентов людей в мире выработали антитела к вирусу.
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Специалист рассказала, что в ВОЗ внимательно следят за многочисленными исследованиями распространения заболевания, в том числе в городской среде.
Как достичь коллективного иммунитета
Так, она пояснила, что, согласно результатам некоторых из них, в густонаселенных районах порой не менее половины населения обладают антителами.
В то же время эксперт отметила, что даже это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.
Следовательно, в ВОЗ в очередной раз отметили, что единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация в мировых масштабах.
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