Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, сколько людей в мире получили антитела к коронавирусу.

Иммунитет к COVID-19 имеют всего 10% населения

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что сейчас менее 10 процентов людей в мире выработали антитела к вирусу.

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Специалист рассказала, что в ВОЗ внимательно следят за многочисленными исследованиями распространения заболевания, в том числе в городской среде.

Как достичь коллективного иммунитета

Так, она пояснила, что, согласно результатам некоторых из них, в густонаселенных районах порой не менее половины населения обладают антителами.

В то же время эксперт отметила, что даже это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.

Следовательно, в ВОЗ в очередной раз отметили, что единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация в мировых масштабах.

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Обратите внимание! Последние исследования, опубликованные в журнале Danderyds Sjukhus, свидетельствуют о том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется около 9 месяцев после инфицирования.