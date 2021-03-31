Всемирная организация здравоохранения заявила, что Ивермектин, который активно рекламируют в социальных сетях как "чудо-средство от COVID-19", не следует использовать в лечении коронавируса. ВОЗ дала новые рекомендации, согласно которым противопаразитарный препарат можно использовать лишь в рамках клинических испытаний.

Пока недостаточно доказательств эффективности препарата

Агентство ООН по здравоохранению заявило, что существует "очень мало доказательств" о влиянии ивермектина на смертность, госпитализацию и выздоровление от коронавируса.

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Пока не будет получено больше данных, ВОЗ рекомендует применять это лекарство только в рамках клинических испытаний.

Рекомендация касается пациентов с любой тяжестью заболевания и с любой продолжительностью симптомов,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Детали исследования

Специалисты сравнивали ивермектин с плацебо и другими препаратами в 16 рандомизированных контрольных исследованиях, которые охватили 2 400 пациентов с СOVID-19.