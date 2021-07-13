ВОЗ осудила COVID-вакцинацию третьей дозой
Источник:"Радио Свобода"
Всемирная организация здравоохранения выступила против кампании вакцинации против COVID-19 третьей дозой. Ведь многие бедные страны пока не получили достаточного количества вакцин для иммунизации населения.
Некоторые страны уже заказывают миллионы "третьих доз" в то время, как во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
К теме Нужна будет третья доза вакцины против COVID-19, а впоследствии и ежегодная, – глава Pfizer
Он призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам.
Между тем директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан заметил, что стремление вакцинировать население третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты".
Использование третьей дозы против коронавируса: что известно
- Компании Pfizer и BioNTech начинают испытания бустерной (третьей вакцины против коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов.
- Министерство здравоохранения Израиля разрешило делать третью прививку вакциной против коронавируса Pfizer. Однако, лишь людям со слабым иммунитетом. Ведомство рекомендовало давать третью дозу вакцины через 8 недель после получения второй дозы.
- В Европейском союзе не исключают ревакцинацию третьей дозой вакцины против коронавируса. Вероятно, фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз больше защита.
- В США пока не рекомендуют делать третью дозу вакцины от коронавируса. Сейчас ученые продолжают изучать нужность и эффективность бустерной вакцины.