ВОЗ осудила COVID-вакцинацию третьей дозой

Всемирная организация здравоохранения выступила против кампании вакцинации против COVID-19 третьей дозой. Ведь многие бедные страны пока не получили достаточного количества вакцин для иммунизации населения.

Некоторые страны уже заказывают миллионы "третьих доз" в то время, как во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

К теме Нужна будет третья доза вакцины против COVID-19, а впоследствии и ежегодная, – глава Pfizer

Он призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам.

Между тем директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан заметил, что стремление вакцинировать население третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты".

Использование третьей дозы против коронавируса: что известно