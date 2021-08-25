Так, распространение коронавируса в мире стабильно высокое. Еженедельно в мире регистрируют около 4,5 миллиона новых случаев и 68 тысяч смертей.

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О ситуации с коронавирусом в мире сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но она стабильна на очень высоком уровне – более 4,5 миллиона случаев и 68 000 смертей,
сообщил Гебреисус.

При этом он отметил, что ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.

В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдается снижение,
– сообщил он.

Ситуация с коронавирусом в мире

Источник: Университет Хопкинса

  • С начала пандемии по всему миру выявили более 213 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных.
  • Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 630 тысяч из которых, к сожалению, умерли.
  • Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.