Так, распространение коронавируса в мире стабильно высокое. Еженедельно в мире регистрируют около 4,5 миллиона новых случаев и 68 тысяч смертей.
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О ситуации с коронавирусом в мире сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но она стабильна на очень высоком уровне – более 4,5 миллиона случаев и 68 000 смертей,
– сообщил Гебреисус.
При этом он отметил, что ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.
В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдается снижение,
– сообщил он.
Ситуация с коронавирусом в мире
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии по всему миру выявили более 213 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных.
- Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 630 тысяч из которых, к сожалению, умерли.
- Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.